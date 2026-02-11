İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "Gazze Barış Kurulu" üyeliği için resmen imza attı.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi.
İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.