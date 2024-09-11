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Dünya

İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kenti yakınlarında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Awad Rjoob, Safiye Karabacak  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Tulkerim kenti yakınlarında bir aracı İHA ile vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cenazelerin El-İsra Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 702'ye ulaştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas kentleri ile buralardaki mülteci kamplarına gün aşırı baskınlar ile kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun bu sabah Tubas'a düzenlediği hava saldırısında da 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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