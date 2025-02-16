İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında Filistinli bir çocuk yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda Filistinli bir çocuk yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.
Kudüs
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Ramallah yakınlarındaki Ummu Şerayıt Mahallesi'ne baskın düzenledi.
İsrail askerleri, mahalledeki dükkanları bastı, bölgede silah sesleri duyuldu.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, baskında kauçuk kaplı merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki Filistinli çocuk hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca baskında atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen 2 Filistinliye olay yerinde müdahale edildi.
Celezun Mülteci Kampı'na baskında 3 Filistinli gözaltına alındı
WAFA'nın haberinde İsrail'in, Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı ile batıdaki Naleyn beldesine düzenlediği baskınlarda, biri kadın 3 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
Habere göre, İsrail askerleri, tutuklu Filistinli Mahmud Galit'i de yanlarına alarak kampta Galit ailesinin evine baskın yaptı.
Evde arama yapan, eşyalara zarar veren İsrail askerleri, tutuklu Mahmut Galit'in kardeşi İmar Muhammed Galit'i (26) gözaltına aldı.
Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesine düzenlenen baskında ise Semih Muhlis Vessas (21) ve Suheyb Fehmi Surur (26) gözaltına alındı.
El Halil'de dükkanlara ve evlere baskın düzenlendi, 9 Filistinli gözaltına alındı
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de İsrail güçleri, dükkanlara ve evlere baskın düzenledi, Filistinlilere ait paraya el koydu ve 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
El Halil'in batısında baskın düzenlenen İzna beldesinde yer alan Middle East Döviz Şirketi Müdürü Sabır Tameyzi, İsrail askerlerinin beldedeki bir döviz bürosunu, evini ve iki oğlunun evini bastığını, oğulları Şeref ve İzzeddin'i gözaltına aldığını, ailesinden bazılarını alıkoyarak sorguya çektiğini ifade etti.
İsrail güçleri, döviz bürosu baskınında 600 bin şekele (170 bin dolar) el koydu.
Beytullahim ile Kalkiliya da baskın düzenlendi
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'de evine baskın düzenlediği Filistinli Ahmed Fayiz Muhammed Sebateyn'i (40) gözaltına aldı.
Kuzeydeki Kalkiliya'da da evine baskın düzenlenip arama yapıldıktan sonra ev sahibi Filistinli Abdulkerim Feyumi gözaltına alındı.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun El Halil, Beytullahim, Ramallah, Tubas, Nablus kentlerine askeri kontrol noktaları inşa ettiğini, geçen arabaları, ehliyetleri kontrol etmeye başladığını, bu durumun trafiği aksattığını belirtti.
İsrail, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 916 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.