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Dünya

İsrail'in alıkoyduğu Hanzala gemisi aktivistine Fas'ta coşkulu karşılama

Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından alıkonulan Hanzala gemisi aktivistlerinden Faslı gazeteci Muhammed Bakkali, ülkesinde coşkuyla karşılandı.

Khalid Mejdoub, Halime Afra Aksoy  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
İsrail'in alıkoyduğu Hanzala gemisi aktivistine Fas'ta coşkulu karşılama

Rabat

Bakkali, İsrail tarafından sınır dışı edildikten sonra Fas'ın batısındaki Kazablanka kentinde bulunan 5. Muhammed Havalimanı'na ulaştı.

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Faslı gazeteci, havalimanında ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda medya mensubu ve aktivist tarafından karşılandı.

Ellerinde çiçeklerle bekleyen yakınları Bakkali'ye uzun uzun sarıldı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Aşdod (Usdud) Limanı'na getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılmış, dün ise 5 aktivist sınır dışı edilmişti.

Hanzala aktivistlerinden 14'ü hakkında ise dün sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verilmiş ve aktivistler Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne nakledilmişti.

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