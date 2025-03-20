Dolar
38.00
Euro
41.39
Altın
3,028.60
ETH/USDT
1,984.50
BTC/USDT
85,284.00
BIST 100
9,940.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in ablukası ve saldırıları Gazze'deki halkı kıtlığın ve ölümün pençesine sürüklüyor

İsrail, ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarını artırırken, ağır bir abluka ve tüm sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bölgedeki Filistinliler, benzeri görülmemiş bir insani felaket ve açlığın pençesine sürükleniyor.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar, Halime Afra Aksoy  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İsrail'in ablukası ve saldırıları Gazze'deki halkı kıtlığın ve ölümün pençesine sürüklüyor

Gazze

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahından bu yana düzenlediği saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk, en az 710 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynakları, birçok yaralının ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle kurtarılamadığı ve İsrail’in ablukası nedeniyle tıbbi yardımın ulaştırılamadığını aktardı.

"Kara gece"

Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana kan ve yıkım manzaraları eksik olmuyor. Özellikle 18 Mart'ta yoğun hava saldırılarının yaşandığı gecenin ardından hastaneler cenazelerle dolup taştı. Filistinliler, bu geceyi "kara gece" olarak nitelendiriyor.

Filistinliler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece Gazze semalarından ayrılmadığını ve bombalama seslerinin durmaksızın devam ettiğini anlattı.

Saldırıların özellikle evleri ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı aktarıldı.

Ayrıca, enkaz altında mahsur kalan ve hayatını kaybeden kişilerin görüntülerinin yürek burktuğunu ifade eden Filistinliler, sivil savunma ekiplerinin gerekli ekipman ve malzeme eksikliği nedeniyle kurtarma çalışmalarında yetersiz kaldığını vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve son saldırılarıyla bölgedeki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

İsrail, 18 yıldır Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden abluka uyguluyor. 2,4 milyon Filistinlilerin yaklaşık 1,5 milyonu, İsrail saldırılarında evlerinin hedef alınması sonrası evsiz kaldı. Sağlık kaynaklarına göre, İsrail'in insani yardım geçişlerini kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanıyor.

Enkaz altında sayısı bilinmeyen naaşlar

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaşanan son saldırılara ilişkin, "İsrail uçakları Gazze Şeridi'ndeki evlere, çadırlara ve farklı noktalara saldırılar düzenlemeye başladı. Saldırılar çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtı." dedi.

Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin çoğunun naaşına ulaşıldığını aktaran Basal,"Fakat hala enkaz altında kalanlar var ve sayıları bilinmiyor. Ekipman eksikliği arama kurtarma operasyonlarını sekteye uğratıyor." diye konuştu.

Sınır kapılarının kapatılmasının ve bölgeye yakıt girişinin engellenmesinin arama-kurtarma ekiplerinin teminini ve temel hizmetlerin karşılanmasını tehdit ettiğini vurgulayan Basal, ablukanın devam etmesi durumunda yardım ve ilk yardım operasyonlarının tamamen felce uğrayacağını ve insani felaketin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Kıtlığın eşiğinde bir halk

Basal, "Sınır kapılarının hala kapalı olması; Filistin halkının gıda ve tıbbi malzemelerden mahrum kalmasıyla beraber, Gazze Şeridi sakinlerini tehdit eden bir kıtlığın eşiğindeyiz." dedi.

Bölgede yaşanan insani felaketin önünü alacak, uluslararası bir müdahalenin olmadığına işaret eden Basal, durumun her geçen gün daha da tehlikeli bir hal aldığını kaydetti.

Dünya Gıda Programı da 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye herhangi bir gıda malzemesi gönderemediğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda teknolojide rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye inşa edeceğiz
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında milyonlarca lira ele geçirildi
Kamu kurumlarına 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
İstanbul'da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada

Benzer haberler

İsrail'in ablukası ve saldırıları Gazze'deki halkı kıtlığın ve ölümün pençesine sürüklüyor

İsrail'in ablukası ve saldırıları Gazze'deki halkı kıtlığın ve ölümün pençesine sürüklüyor

İran lideri Hamaney: İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı çok büyük ve korkunç bir suç

İsrail ordusu Gazze'yi kuzey-güney hattını ayıran koridorda yeniden kara işgaline başladı

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı
UCM'ye başvuran İsrailli avukat Shatz'a göre soykırım, yaşam koşullarını dayanılmaz kılmakla da mümkün

UCM'ye başvuran İsrailli avukat Shatz'a göre soykırım, yaşam koşullarını dayanılmaz kılmakla da mümkün
İsrail'in Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 710'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 710'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet