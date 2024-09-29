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Dünya

İsrail'in 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı kişi sayısı 11 bini aştı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgeleri ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini geçti.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
İsrail'in 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı kişi sayısı 11 bini aştı

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarının "benzeri görülmemiş" şekilde devam ettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde dün ve bugün düzenlenen baskınlarda en az 40 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında bir kadın, bir çocuk ve eski tutukluların bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 11 bini aştığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de de binlerce kişiyi alıkoyduğu ancak "zorla kaybetme suçu" işlendiği için alıkonulanların kimliklerinin ve sayılarının tespit edilemediğine dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 719 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 200 kişi yaralandı.

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