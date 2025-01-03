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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 455 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 658'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 455 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Ali Semerci  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İsrail'in 455 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 658'e yükseldi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "8 katliamda" 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 145 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 658'e, yaralı sayısının da 108 bin 583'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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