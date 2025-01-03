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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı kuzeydeki Gazze kentinde sokaklar kan ve cenazelerle dolu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki katliamlardan kaçan binlerce Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sokakların son günlerde artan İsrail saldırıları nedeniyle kan ve cenazelerle dolu olduğu ifade ediliyor.

Muhammed Ebu Dun, Zeynep Tüfekçi Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı kuzeydeki Gazze kentinde sokaklar kan ve cenazelerle dolu

Gazze

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyini yaklaşık üç aydır yoğun hava ve topçu bombardımanıyla yıkmaya, halkı zorla yerinden etmeye devam ediyor.

Bu saldırılarla birlikte özellikle İsrail ordusunun kuşatmayı sıkılaştırması, insani ve tıbbi yardım girişini engellemesi nedeniyle birçok aile yeniden yollara düşerek Gazze kentine göç etmeye zorlandı.

Gıda ve su sıkıntısının had safhaya ulaştığı, herhangi bir tıbbi hizmetin verilemediği ve hastanenin bulunmadığı kuzey bölgelerindeki durum her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Zorlu koşullar ve dondurucu soğuk altında Gazze kentine göç eden Filistinliler, İsrail'in son günlerde kenti yoğun bombardıman altına aldığını, patlama sesleri duymadan tek bir saat bile geçirmediklerini ifade ediyor.

Kent sakinleri, yeni bir kara saldırısından endişe ettiklerini ve dışarı çıkamadıklarını dile getiriyor.

Sürekli yer değiştirmek durumunda kalan çocuklar da saldırıların ardı arkasının kesilmediği Gazze kentinde devamlı duydukları patlama sesleri nedeniyle büyük korku ve psikolojik sıkıntılar yaşıyor.

Sağlık sistemi çöktü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Ancak saldırıların bu denli büyük olmasına karşın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in devam eden kuşatması ve hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle ambulans ve sivil savunma hizmetleri verilemiyor. Filistinliler yaralılarını kendi imkanlarıyla taşımaya çalışıyor.

"Patlama sesi duymadığımız tek bir saat yok"

Gazze kentinin En-Nasr Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Filistinli Hasan el-Esmer, AA muhabirine, İsrail'in son günlerde kente ardı arkası kesilmeyen saldırılar düzenlediğini söyledi.

Esmer, "Bombardımanın şiddetinin daha da artmasından endişeliyiz. Patlama sesi duymadığımız tek bir saat yok. Her saldırıda ölenler ve yaralananlar oluyor." dedi.

İsrail'in Kuzey Gazze vilayetine yaptığı gibi Gazze kentine de yeni bir kara saldırısı başlatmasından endişe ettiklerini ve evlerinden dışarı çıkamadıklarını dile getiren Esmer, şöyle konuştu:

"Çok hayati bir durum olmadıkça dışarı çıkamıyoruz. Önceleri çocukların kapı önünde oynamasına izin veriyordum, saldırılar çok yoğunlaştı, ne yazık ki artık buna da müsaade edemiyoruz. Korkumuz ölümden değil. Ben veya ailemden biri yaralanırsa sağlık hizmeti alabileceğimiz bir yer yok."

"Her yerde kan ve şehit cenazeleri var"

Filistinli Muhammed ez-Zeyyan da artan bombardımanların, İsrail'in kentin çeşitli noktalarına kara harekatı başlatma ihtimalini akıllara getirdiğini söyledi.

Zeyyan, Gazze'deki durumun trajik olduğunu ifade ederek, "Her yerde kan ve şehit cenazeleri var. Dondurucu soğuktan kendini koruyacak bir yer bulamayan on binlerce sığınmacı sokaklarda yatıyor." diye konuştu.

Kent sakinleri kara saldırısından endişeli

Gazze kentine yönelik kara saldırısından endişe ettiklerini dile getiren Zeyyan, bunun yeni bir insani bir felakete daha yol açacağını vurguladı.

Zeyyan uluslararası topluma İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımını durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

İsrail saldırısında kentte bir günde 40 kişi öldü, 120 kişi yaralandı

Gazze kenti, yaklaşık 3 aydır Kuzey Gazze'yi havadan ve karadan hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce Filistinlinin göç ettiği yeni bir sığınak oldu.

Yoğun kalabalık nedeniyle kente yönelik herhangi bir saldırı ağır insani kayıplara yol açıyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in kente yönelik saldırılarının dozunu artırdığını, bu nedenle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sadece dün bir gün içinde kentte 40 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını belirten Basal, "Bu delilik, herhangi bir kanun gözetmeyen İsrail ordusunun vahşiliğini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'den "yoğun bombardıman" tehdidi

İsrail savaş uçakları dün Gazze kentinde Filistinli sivillerin yoğunlukta olduğu noktalara ve evlere çok sayıda saldırı düzenledi, bombardımanlarda onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Hamas'ı Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla vuracakları" tehdidinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere işaret eden Katz, "Hamas, İsrail'in uzun vadeli tavizler verme isteğine rağmen kaçırılan İsraillileri yakın zamanda serbest kalmasına izin vermez ve saldırılarına devam ederse, Gazze'de uzun süredir görülmemiş güçlü saldırılarla karşılaşacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'de işgali sürdürmeyi ve bunu kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takası ve ateşkes mutabakatı için Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesi şartını ileri sürüyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle ve kendi çıkarları gereği Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail muhalefeti ve esir yakınları da Netanyahu ve hükümetini, ateşkes ve esir takası müzakerelerinde mevcut tekliflere yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmamakla itham ediyor.

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