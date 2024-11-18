İsrail'in 409 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 43 bin 922'ye yükseldi.
Istanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 409 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 76 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının da 103 bin 898'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği bombardımanda 17 Filistinli öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir eve düzenlediği saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınında bulunan bir evi vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 17 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.
Bombalanan evin Filistinli doktor Hani Bedran'a ait olduğu ve evde yerinden edilen sivillerin yaşadığı aktarıldı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze'de sivillere ait bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Filistinli Ebu Reyyale ailesine ait evi hedef aldığı kaydedildi.
Saldırıda yıkılan evin enkazından 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ve yaralananlar olduğu aktarıldı.
Evin enkazında kalanların olduğuna işaret edilen açıklamada, ekipman eksikliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla ilerlediği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.