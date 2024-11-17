İsrail'in 408 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 846'ya yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 846'a yükseldi.
Istanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 408 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 139 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 846'ya, yaralı sayısının da 103 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kiyzan en-Neccar bölgesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesi ile sanayi bölgesinde de İsrail bombardımanı sonucu 4 Filistinli öldü.
İsrail ordusuna ait dronun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 846 Filistinli öldü, 103 bin 740 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.