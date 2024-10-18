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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 62 kişi artarak 42 bin 500'e yükseldi.

Safiye Karabacak  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı Fotoğraf: Mahmoud İssa/AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 378 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 Filistinlinin daha öldüğü, 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 500'e, yaralananların sayısının da 99 bin 546'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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