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Dünya

İsrail'in dün geceden beri Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının dün geceden bu sabaha kadar Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi öldü ve bir cami yıkıldı.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Ali Semerci, Muhammet İkbal Arslan  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
İsrail'in dün geceden beri Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul/Cenevre

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün geceden bu sabaha kadar ülkenin farklı yerlerine düzenlediği saldırılardan sonra sivil savunma ekiplerinin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nebatiye ilinin Ed-Duveyr kasabasına düzenlediği hava saldırısına hedef olan bir evde yangın çıktı. Arama kurtarma ekipleri evin enkazından 4 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Lübnan'ın güneyindeki El-Kalile kasabasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkaran arama kurtarma ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil savunma ekipleri, ülkenin doğusundaki Baalbek ilinin Temnin kasabasına düzenlenen hava saldırısı sonucu bir evde çıkan yangını söndürdü.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Bint Cubeyl ilçelerindeki köy ve beldelere düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda binayı havaya uçurdu.

Sur ilçesindeki Mecdel Selem kasabasına art arda hava saldırıları düzenleyen İsrail savaş uçakları, kasabanın eski camisini hedef alarak yıkılmasına yol açtı.

UNIFIL, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da hava sahası ihlallerinde artış olduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in havadan ve karadan saldırdığı Lübnan'da 800 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini kaydeden Tenenti, son günlerde Lübnan hava sahası üzerindeki yoğun bombardıman ve güçlü hava saldırılarının yanı sıra hava sahası ihlallerinin sayısının da arttığını bildirdi.

Tenenti, özellikle UNIFIL'nin faaliyet gösterdiği Lübnan'ın güneyinde bombardımanda önemli bir artış olduğunu kaydederek, İsrail ordusunun, Mavi Hat yakınlarındaki Lübnan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların bu bölgelerdeki durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

İsrail saldırılarının Lübnan'ın egemenliği ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Tenenti, sahada yaşanan çatışmalarla ilgili taraflarla iletişim kurmaya devam ettiklerini belirtti.

Tenenti, İsrail ordusunun defalarca UNIFIL mevzilerini hedef aldığını ve bu durumun UNIFIL personellerinin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle Lübnan halkının acı çekmeye devam ettiğini kaydeden Tenenti, BM ve diğer yardım kuruluşlarının Lübnan'ın güneyindeki insanlara yardım ulaştırmaları için perde gerisinde yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Tenenti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun Mavi Hat'ta yakın pozisyonlardan ayrılmalarını istediğini hatırlatarak, "UNIFIL'e katkı sağlayan tüm ülkelerin oy birliğiyle burada kalma kararı var. Burada konuşlandırıldık çünkü BM Güvenlik Konseyi bizim burada olmamızı istiyor. Şu anda burada neler olduğunu izleyebilmek ve Güvenlik Konseyi ile uluslararası topluma raporlayabilmek çok önemli." dedi.

UNIFIL'in rolü şu anda her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizen Tenenti, "Burada olmamız gerekiyor. Bu bölgeye istikrar ve barışı geri getirmeye çalışmamız gerekiyor." dedi.

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