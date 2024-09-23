İsrail'in 353 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 455'e çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455'e yükseldi.
Ramallah/Kudüs/Selfit/İstanbul/Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 353 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
- İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti
- İsrail ordusunun Gazze'de bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü
- Gazze'de yaklaşan kışla birlikte binlerce çocuk ve hastanın soğuktan ölebileceği uyarısı yapıldı
- İsrail ordusunun gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 kişi öldü
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 455'e, yaralı sayısının da 95 bin 878'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenledi
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın ortasındaki Beytuna kenti, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı, Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı ile Kalkilya kenti, güneydeki Beytüllahim başta olmak üzere çok sayıda belde ve kente baskın gerçekleştirdi.
Baskın sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine Filistinliler de taş atarak karşılık verdi. İsrail askerleri burada çok sayıda Filistinliyi gözaltına alındı.
İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine de baskın düzenleyerek Filistinli bir aileye ait evi yıkmıştı.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, askerlerin gözaltına aldığı Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği de kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İsrail, Batı Şeria'da baskın düzenlediği okulda öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Selfit kentindeki Harir köyünde bir okula baskın düzenleyerek, bazı öğrenci ve öğretmenleri gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmezken baskın nedeniyle okulda eğitime devam edilemedi.
İsrail ordusu üst üste iki gündür Haris köyüne baskın düzenleyerek, evlerde arama yapıyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'da dün yayımlanan haberde, İsrail askerlerinin Haris köyüne baskın düzenlediği ve bazı kişileri gözaltına aldığı belirtilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail askerleri, saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi ağır yaraladı
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Beyt Cebrin bölgesindeki askeri nokta girişinde askere saldırı girişiminde bulunan bir Filistinli ateş açılarak vuruldu.
Açıklamada, eylemi gerçekleştirenin “etkisiz hale getirildiği” ve durumunun ağır olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu kişinin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İsrail güçleri ve Filistinlerin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 159'u çocuk 10'u kadın 9'u yaşlı 706 Filistinli öldürüldü, 5 bin 750 kişi yaralandı.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Eriha kentinin kuzeyindeki El-Ciftlik köyüne baskın düzenledi.
İsrail askerleri, baskında Nail Mustafa Beni Avde'nin 15 yıl önce yaptığı 2 katlı evini yıktı.
Filistinlileri bölgeyi terk etmeye zorlamak amacıyla İsrail'in, özellikle "C" bölgesinde yaşayanları ve mülklerini hedef aldığı belirtiliyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail ağustos ayında 62 yıkım gerçekleştirdi.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.