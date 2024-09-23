Dolar
34.12
Euro
38.13
Altın
2,629.20
ETH/USDT
2,675.20
BTC/USDT
64,437.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli çocuk ve anneleri yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
AFAD'dan 7 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel kurum ve kuruluşlar, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü

Gazze'de yaklaşan kışla birlikte binlerce çocuk ve hastanın soğuktan ölebileceği uyarısı yapıldı

İsrail ordusunun gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 kişi öldü

İsrail ordusunun gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 kişi öldü
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulüne ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulüne ilişkin açıklama
Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı

Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet