Dolar
32.86
Euro
35.57
Altın
2,378.32
ETH/USDT
3,109.00
BTC/USDT
58,515.00
BIST 100
10,743.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 278 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 295'e ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 38 bin 295'e çıktı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Mahmut Geldi  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İsrail'in 278 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 295'e ulaştı

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Mevcut projeksiyona göre Türkiye nüfusu 2100'de 50 milyonun altına düşebilir
Bakan Güler: Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca güvenlik koridoru oluşturmaya kararlıyız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak

Benzer haberler

İsrail'in 278 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 295'e ulaştı

İsrail'in 278 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 295'e ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle kuzeye göç etmeye çalışan yaralılar yollarda ölüyor

İsrail, Gazze'de 9 aydan beri okulları hedef alıyor

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istedi
BM: Gazze'de UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu

BM: Gazze'de UNRWA okullarının üçte ikisi vuruldu
AK Parti Milletvekili Kanat AKPM'de İsrail'e baskı çağrısı yaptı

AK Parti Milletvekili Kanat AKPM'de İsrail'e baskı çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet