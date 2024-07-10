İsrail, Gazze'de 9 aydan beri okulları hedef alıyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim'den beri 400'den fazla okul, üniversite ve bağlı binayı bombaladı.
İstanbul
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırılarından sonra 9 aydan fazla süredir havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki okul ve eğitim kurumlarını hedef almaya devam ediyor.
- İsrail, son 4 günde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı 4 okula saldırı düzenledi
- İsrail Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu
- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi
İsrail ordusunun, aylardan beri olduğu gibi uluslararası tüm uyarıları göz ardı ederek salı günü de Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 30 kişi öldü, en az 53 kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulları dahi çekinmeden bombalayan İsrail ordusu, sürekli "Filistinli direniş grupların askeri altyapılarının olduğu veya buralardan roketlerin atıldığını" yönünde ispatlamadığı iddiaları öne sürüyor.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün X'ten yaptığı açıklamada, 7 EKim 2023’ten bu yana Gazze’de hedef alınan UNRWA okullarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail’in son günlerde yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı 4 okulu hedef aldığına dikkati çeken Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki 183 UNRWA okulunun üçte ikisinin hedef alındığını belirtti.
İsrail saldırılarında 8 bin 500'den fazla öğrenci öldü
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Education Cluster ve Save the Children adlı kuruluşlar tarafından mart ayında, Gazze'ye ilişkin elde edilen uydu görüntülerine dayalı hazırlanan raporda, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de 212 okulu vurduğu kaydedildi.
Raporda, yaklaşık 320 okulun yerinden edilmiş kişilerce kullanıldığına işaret edilirken, bunların 188'inin İsrail tarafından hedef alındığı anlatıldı.
Gazze'deki hükümetin medya ofisi verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 80 bin ton bomba attığı Gazze Şeridi'nde tamamen yerle bir ettiği okul ve üniversite sayısı 114'e ulaşırken, kısmen yıkılan okul ve üniversite sayısı ise 326'ya ulaştı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın 2 Temmuz'da Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında 8 bin 572'den fazla öğrencinin öldüğü, 14 bin 89 öğrencinin de yaralandığı belirtildi.
Haberde, Gazze'de 353 devlet okulu, üniversite ve üniversiteye ait bina ile UNRWA'ya ait onlarca okulun bombalandığı paylaşıldı.
Gazze'de son bir haftada okullara düzenlenen saldırılarda 50 sivil öldürüldü
İsrail ordusu, 9 aydan fazla süredir bombaladığı Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı okullara yönelik saldırıları son bir haftada artırdı.
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı UNRWA'aya ait bir okula yönelik 6 Temmuz'da düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 16 kişi öldü, 50'si de yaralandı.
Bu okulun bombalamasından bir gün sonra 7 Temmuz'da, Gazze'nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Kutsal Aile" Okulunu da bombalayan İsrail ordusu, 4 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.
Gazze'de okul saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 8 Temmuz'da yine Nusayrat'ta UNRWA'ya ait bir okulu daha hedef aldı. Bu saldırıda ölen olmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Dün de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Abesan beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısını bombaladı. Saldırıda 30 Filistinli öldü, en az 53 kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de bombaladığı okullardan bazıları
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının 10'uncu günü olan 17 Ekim'de, Gazze'nin orta kesimindeki el-Magazi Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran UNRWA'ya ait bir okulun İsrail tarafından vurulduğunu duyurdu.
İsrail bombardımanı sonucunda okuldaki 6 kişinin öldüğünü kaydeden Lazzarini, UNRWA çalışanlarının da içinde bulunduğu onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda 19 Ekim'de UNRWA'ya ait bir okulun bombalanması sonucu evlerini terk etmek zorunda kalanlardan çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 Kasım'da İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladığını açıkladı. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.
Bir gün sonra 4 Kasım'da da Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulu'na yönelik İsrail saldırısında 15 kişinin öldüğü, 70'den fazla kişi yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusu, 11 Kasım'da Gazze'nin kuzeyinde El-Burak Okulu'nu hedef aldığını kabullendi. Filistinli yetkililer, söz konusu saldırıda en az 25 sivilin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu 17 Kasım'da da kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan UNRWA bünyesindeki El-Fahura Okulu ile yine kuzeyde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombaladı. İsrail'in söz konusu saldırılarında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Hafsa" adlı okulun 21 Kasım'da İsrail savaş uçaklarınca bombalanması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçaklarının 23 Kasım'da Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı UNRWA'ya yeni saldırısında da 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde Şehit Esad Saftavi Okulu ile UNRWA'ya bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı. İki okula düzenlenen saldırılarda en az 50 Filistinli öldü, yüzlerce yaralanan oldu.
Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde binlerce sivilin sığınmak zorunda kaldığı okulları bombalamaya devam eden İsrail ordusu, 13 Nisan'da da Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin barındığı UNRWA okulunu bir gün içinde ikinci kez bombaladı.
Kuzeydeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde sivillerin barındığı Fatıma ez-Zehra Okulu'nun 23 Mayıs'ta havadan bombalanması sonucu 9 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sığınmacıların kaldığı "Filistin Teknik Yüksek Okulu" yakınında bir yere 4 Haziran'da hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralanan oldu.
Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula 6 Haziran'da düzenlenen İsrail saldırısı sonucu 27 kişinin öldü, onlarca kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.