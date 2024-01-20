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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı.

Mehmet Nuri Uçar  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.

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