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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 243 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 586'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 36 bin 586'ya yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
İsrail'in 243 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 586'ya çıktı Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 243 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 36 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 115 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralı sayısının 83 bin 74'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


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