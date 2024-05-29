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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 236 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 171'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 36 bin 171'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
İsrail'in 236 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 171'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 236 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 75 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 284 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 171'e, yaralı sayısının 81 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin hizmet vermekte büyük problemlerle karşılaştığı ve yaralılar ile sağlık ekiplerinin hastaneye ulaşmakta "ciddi zorluk" çektiği vurgulandı.

"Refah ve Gazze'nin kuzeyinde katliamlarla baş edecek sağlık kapasitesi yok"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kasıtlı olarak Refah kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerini yok ettiğini belirtti.

Kudra, "İşgalci İsrail ordusu, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin varlığını tümüyle yok etmeye çalıştı. Refah'ta ve Gazze'nin kuzeyinde art arda gerçekleştirilen katliamlarla baş edecek sağlık kapasitesi yok." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelere yönelik saldırıları hakkında Kudra, açıklamasında "İşgalci İsrail, dünyayı, Mevasi bölgelerinin güvenli olduğu hususunda kandırıyor ve bu bölgelerde korkunç katliamlar yapıyor." ifadesine yer verdi.

Kudra, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi için sahra hastaneleri ve sağlık ekipleri çağrısında bulundu.

Gazze'ye yakıt ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılması talebinde de bulunan Kudra, ayrıca İsrail'in sağlık ekipleri ve kuruluşlarına yönelik devam eden tehditlerinin durdurulmasını istedi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.

Filistin Kızılayı da İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesindeki sahra hastanesinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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