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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'den vatandaşlarına İngiltere ve Fransa dahil bazı ülkelere seyahat uyarısı

İsrail yönetimi İngiltere, Fransa ve Avustralya dahil çeşitli ülkelere ilişkin seyahat uyarısını güncelleyerek, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatlerinden kaçınmaları çağrısı yaptı.

Mücahit Aydemir  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
İsrail'den vatandaşlarına İngiltere ve Fransa dahil bazı ülkelere seyahat uyarısı

Kudüs

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

Buna göre, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil Batı Avrupa'daki birçok ülke, Arjantin ve Brezilya dahil Güney Amerika'daki bazı ülkeler ile Avustralya ve Rusya’ya ilişkin seyahat uyarı seviyesi 2'ye yükseltildi.

Bu ülkelerde bulunan İsrail vatandaşlarına ek önlemler almaları tavsiye edildi.

Açıklamada, yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısı yapılırken, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" uyarısı yenilendi.

Ayrıca, "gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.

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