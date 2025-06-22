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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail'den İran'da ilk kez 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki bir hedefe hava saldırısı düzenlediği iddiası

İsrail ordusu, İran'da ilk kez 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki bir hedefe hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Burak Dağ  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İsrail'den İran'da ilk kez 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki bir hedefe hava saldırısı düzenlediği iddiası

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, İran topraklarında en uzun uçuşunu yaparak Yezd eyaletinde karadan karaya atılan "Hürremşehr" balistik füze depolama tesisini vurduğu iddia edildi.

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Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Gündüz vakti, bugüne kadar vurduğumuz en uzak hedef olan, İran'ın merkezindeki İmam Hüseyin füze karargahını şaşırttık." dedi.

"Hürremşehr" füzelerini İsrail'e fırlatılmadan önce imha ettiklerini ileri süren Bar, balistik füzelerin depolandığı tünelleri hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail ordusu, daha önce Yezd’deki depolama tesisinden İsrail'e 60 "Hürremşehr" balistik füzesinin atıldığını savunmuştu.

2 bin kilometre menzile sahip "Hürremşehr" balistik füzesi 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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