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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'den 7 Ekim saldırılarının 1. yılında Batı Şeria'ya "kapsamlı kapatma" uygulama kararı

İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarının birinci yılında işgal altındaki Batı Şeria'ya "kapsamlı bir kapatma" uygulama kararı aldığı belirtildi.

Said Amori, Muhammed Emin Canik  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İsrail'den 7 Ekim saldırılarının 1. yılında Batı Şeria'ya "kapsamlı kapatma" uygulama kararı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail makamları, "Filistinli işçilerin geçişini engelleyecek şekilde İsrail'e geçiş noktalarını kapatarak Batı Şeria'ya tam bir güvenlik çemberi" uygulama kararı aldı.

İsrail ordusu, Aksa Tufanı saldırılarının yıl dönümü olan 7 Ekim'de çıkabilecek muhtemel olayları göz önüne alarak "işgal altındaki Batı Şeria ve tüm cephelerde" askeri varlığını artırmaya karar verdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

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