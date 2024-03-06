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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'deki İşçi Partisi, hükümetten güvenoyunun çekilmesi için parlamentoya gensoru önergesi sundu

İsrail'deki İşçi Partisi 30 Nisan 2021'de Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda 45 kişinin ölümüne neden olan izdihamdan Başbakan Netanyahu hükümetini sorumlu tutarak, hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi için parlamentoya gensoru önergesi sundu.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
İsrail'deki İşçi Partisi, hükümetten güvenoyunun çekilmesi için parlamentoya gensoru önergesi sundu

Kudüs

İsrail'deki İşçi Partisi, 30 Nisan 2021'de Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda 45 kişinin ölümüne neden olan izdihamdan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tutarak, hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi için parlamentoya gensoru önergesi sundu.

İşçi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma komitesinin olayla ilgili bulguların ışığında hükümetten güvenin geri çekilmesi için parlamentoya gensoru önergesi sunduğu belirtildi.

Soruşturma komitesinin, Başbakan Netanyahu'nun tehlikenin farkında olduğunu, kendisine gönderilen çok sayıda uyarıyı görmezden geldiğini ve bu konuda hükümet kararlarının uygulanmasını denetlemediğini vurguladığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu, İsrail Devleti için tehlikeli bir hükümet. Meron felaketinin de 7 Ekim felaketinin de sorumluluğunu nasıl üstleneceğini bilmiyor ve bu hükümetin derhal değiştirilmesi gerekiyor."

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda 30 Nisan 2021'de meydana gelen izdiham nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma komitesi, bugün yaptığı açıklamada, olayla ilgili Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 4 yetkiliyi şahsen sorumlu tutmuştu.

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