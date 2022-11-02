İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Meclis aritmetiği Netanyahu lehine görünüyor
İsrail'deki ilk sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını gösteriyor.
Kudüs
Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi yerel saatle dün 22.00'de tamamlandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, katılım oranını yüzde 71,3 olarak açıkladı.
İsrail basını, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık çıkış anketlerini yayımladı.
Kanal 13'ün yayımladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.
Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu. Lapid, sandık çıkış anketlerinin kesin sonuçları yansıtmadığına işaret ederek "son oy zarfı sayılana kadar hiçbir şeyin bitmediğini" dile getirdi.
Netanyahu bloku hükümet için yeterli çoğunluğu elde etti
Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde yükselişe geçti.
Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı.
Lapid liderliğindeki koalisyon 54'te kaldı
Buna karşın Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi.
Lapid blokundaki İsrail Evimiz, soldaki İşçi Partisi ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5'er milletvekili çıkardı. Aynı bloktaki sol parti Meretz ise seçimlerde 4 milletvekili elde etti.
Sandık çıkış anketine göre Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'nda yer alan partiler, toplamda 54 sandalyeye ulaştı.
İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste, Mecliste 4 sandalye elde etti.
Arap partisi Balad'ın durumu izleniyor
Kesin olmayan sonuçlara göre, Arap partisi Balad (Tecemmu) ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in Yahudi Evi Partisi seçimde barajın altında kaldı.
İsrail basınındaki haberlere göre ise Balad Partisi'nin barajın altında kalıp kalmadığı henüz kesin değil.
Kanal 12'nin sandık çıkış anketlerine göre Balad Partisi, yüzde 3,25'lik seçim barajını yüzde 3 ile kaçırdı. Ancak Kanal 13'ün seçim anketlerine göre de Balad Partisi'nin oy oranı yüzde 2,75.
Balad Lideri Sami Ebu Şahade, basına yaptığı açıklamada, resmi oy sayımının ardından partisinin barajı geçebileceğini söyledi.
Netanyahu'nun partisinden "Arap bölgelerinde hile" iddiası
Likud Partisi, sandık çıkış anketlerine göre Balad Partisi'nin sınırda olduğunun açıklanmasının ardından Arap bölgelerinde "oy sayımında kargaşa yaşandığı ve hile yapıldığı" iddiasını ortaya attı.
Haaretz'e konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen İsrail Merkez Seçim Komitesi yetkilisi, Likud'un iddialarının, "asılsız olduğunu, provokasyon niyeti taşıdığını" aktararak, emniyet birimlerinin bu yönde bir rapor vermediğini belirtti.
İsrail'de ilerleyen günlerde açıklanması beklenen resmi sonuçlarda Mecliste elde edilecek bir ya da iki sandalyenin Netanyahu aleyhine değişmesi halinde, Netanyahu blokunun hükümeti kurabilmesinin tehlikeye girebileceği belirtiliyor.