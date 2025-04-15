İsrail'de esir takası yapılması ve savaşın bitmesi talebiyle düzenlenen imza kampanyalarına ilgi artıyor
İsrail'de Gazze'ye saldırıların bitmesi ve esir takası anlaşması imzalanması talebiyle hazırlanan dilekçe ve bildirilere ordu, güvenlik teşkilatları, devlet kurumları, akademi ve sivil toplumdan imza atanların sayısı 10 bini aştı.
Kudüs
İsrail'de, Gazze'deki saldırıların durdurulması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyaları ve yayınlanan bildirilere ordu, güvenlik teşkilatı, bürokrasi ve akademi dünyasından büyük ilgi gösteriliyor.
İlk olarak hava kuvvetleri askerlerinin başlattığı girişime, deniz kuvvetleri, siber birlikler ve askeri istihbarat birimlerinden askerler de katıldı. Ayrıca girişime, esir ailelerinden 200 kişi de destek verdi.
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Son olarak İsrail'deki kültür sanat dünyasından 1700 kişinin de Gazze'ye saldırıların sonlanması ve esir takası anlaşması imzalanması için hazırlanan bir bildiriye imza attığı bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'ten yaklaşık 250 eski ve mevcut asker, esir değişimi kapsamında Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesini destekleyen dilekçeye imza attı.
İsrail ordu radyosuna göre, siber saldırı birimlerinden mezun olanlar ve Askeri İstihbarat Dairesi’nin özel operasyonlar bölümünün eski üyeleri, yayınladıkları mektupta, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) esirlerin kaderine nasıl tek başına karar verebilir?" sorusunu sordu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, aralarında serbest bırakılan esir yakınlarının da bulunduğu İsrailli esir ailelerinden 200 kişi tarafından yayımlanan mektupta, "Savaşın durdurulması ve esirlerin geri getirilmesini" talep edildi.
Mektupta, esirlerin geciktirilmeden evlerine geri döndürülmesini isteyen herkese teşekkür edildi.
İmza kampanyalarında önemli isimlerden destek
İsrail'de 10 Nisan'dan bu yana, askerlik hizmetine çağrılabilen yedek askerlerden emeklilere, gazilere ve eski Başbakan Ehud Barak gibi önde gelen eski liderlere kadar uzanan çok sayıda askeri personel, akademisyen ve güvenlik görevlisi tarafından Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve esirlerin evlerine döndürülmesini talep eden dilekçeler sunuluyor.
İmzacılar arasında eski Genelkurmay Başkanı Danny Halutz, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Nimrod Sheffer gibi isimler de yer alıyor.
Şu ana kadar hazırlanan dilekçelere imza atanların sayısının 10 bini bulduğu belirtiliyor.
İlk imza kampanyasına yaklaşık bin hava kuvvetleri personeli imza atarken, daha sonra onlara yükseköğretim kurumlarından yaklaşık bin akademisyen de katıldı.
İkinci dilekçeyi zırhlı birlikler ve deniz kuvvetlerinden yüzlerce asker, üçüncüsünü onlarca yedek askeri doktor, dördüncüsünü ise 8200 İstihbarat Birimi'nden yüzlerce asker imzaladı. Beşinci dilekçeye ise 8200 İstihbarat Biriminden yüzlerce asker, Paraşütçü Tugayı'nın 13. Taburu gibi bazı özel kuvvet ve birlikler imza attı.
Altıncı dilekçeyi, ordunun çeşitli birimlerinden 200 doktor imzalarken; yedinci dilekçeyi ise Mossad'ın liderlerinin de bulunduğu 250 ordu mensubu imzaladı.
Esirlerin aileleri de bu dilekçeleri sunan kişilere destek verdiklerini açıkladı. Dilekçelerde, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'in güvenliğine hizmet etmediği, aksine Başbakan Netanyahu ve hükümetinin kişisel ve siyasi çıkarlarına hizmet ettiği vurgulandı.
Golani Tugayı'ndan aralarında emeklilerin de olduğu 150 asker, Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi eski üyesi subay ve askerler ile daha önce İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve dış istihbarat servisi Mossad'da görev yapan Siber Birim mezunları, Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.
İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörleri Ephraim Halevy (1998-2002), Danny Yatom (1996-1998), Tamir Pardo (2011-2016) da hükümetin Gazze'ye saldırıları sonlandırarak esir takası anlaşması imzalaması talebindeki dilekçelere katıldı.
Bunun yanı sıra İsrail'den 600 mimar ve inşaat mühendisinin de "savaşın sonlanması anlamına gelse de Gazze'deki esirlerin bir an önce geri getirilmesi" talebiyle bir dilekçe imzaladığı aktarıldı.
"(Netanyahu'nun) acil bir tehlike olduğunu açıkça ilan ediyoruz"
Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi eski üyesi subay ve askerler de bir bildiri yayımlayarak "Esirlerin kaderine Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) karar vermesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.
Bildiride, İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümeti eleştirilerek, "İsrail hükümeti ve liderinin, İsrail'in güvenliği ve esirlerin hayatları için açık ve acil bir tehlike olduğunu açıkça ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Savaşın sadece Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına hizmet ettiği vurgulanan bildiride, hükümetin ülkenin güvenliğine her gün zarar verdiği kaydedildi.
"İsrail, olağanüstü hal durumundadır"
Daha önce İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve dış istihbarat servisi Mossad'da görev yapan Siber Birim mezunları, yayımladıkları bildiride "İsrail, olağanüstü hal durumundadır." ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalmak için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlattığı belirtilen bildiride, saldırıların sürmesinin İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye attığı vurgulandı.
Bildiride, Netanyahu'nun "hedefsiz, stratejisiz ve vizyonsuz" bir şekilde Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlattığına işaret edildi.
Öte yandan Haaretz gazetesi, 3 binden fazla öğretmen ve binden fazla velinin de Hava Kuvvetleri mensuplarının Gazze'ye saldırıların durdurulması ve İsrailli esirlerin bir an önce geri getirilmesine ilişkin bildirisine destek verdiğini aktardı.
İsrail'de Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor
İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.
Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.
Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.