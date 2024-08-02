Dolar
33.18
Euro
36.21
Altın
2,429.82
ETH/USDT
3,022.50
BTC/USDT
63,046.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak

Tel Aviv'de, Gazze Şeridi'ndeki "İsrailli esirlerin geri getirilmesi için, hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi" çağrısıyla düzenlenen protestolar "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle bu hafta yapılmayacak.

Enes Canlı  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, her cumartesi on binlerce kişinin katıldığı Gazze Şeridi'ndeki "İsrailli esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması imzalanması, hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi" çağrısıyla düzenlenen protestolar "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle bu hafta yapılmayacak.

İsrail basınındaki haberlere göre, başkent Tel Aviv'deki hükümet karşıtı protestoların organizatörü olan grup, ülkedeki belirsiz güvenlik durumu nedeniyle bu hafta gösterilerin yapılmayacağını "güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak istemediklerini" duyurdu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.

İsrail ordusu, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarında henüz bir değişiklik olmadığını paylaşırken ordudan gelecek uyarılara karşı dikkatli olmalarını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin davası, esası itibarıyla bizim için milli bir davadır
Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan polis memuru şehit oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Gökçebelen Tüneli ile 27 dakika süren seyahat 10 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili konuştu: Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Benzer haberler

İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak

İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet