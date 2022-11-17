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Dünya

İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu ile savunma bakanlığı için direten Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich arasında anlaşmazlık olduğunu yazdı .

Ekrem Biçeroğlu, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout   | 17.11.2022
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor

Kudüs

İsrail'de, bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlığın hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun işini zorlaştırdığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, ülkede hükümeti kurma sürecinde hâlâ anlaşmaya varılamadı.

Netanyahu ile savunma bakanlığı için talepte bulunan Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich arasında bir anlaşmazlık olduğuna işaret edildi.

İki lider arasında dün yapılan toplantının gergin bir havada geçtiği belirtilen haberde, Netanyahu'nun, Savunma Bakanlığı'nın Smotrich'e devredilmesinin ABD yönetimi ile bir çatışmaya yol açmasından endişe duyduğu ifade edildi.

Siyonist lider Smotrich'in görüşmede Netanyahu'ya "Bir bakanı kimin atayacağını Amerikalılar mı belirliyor?" şeklinde söz söylediği bunun üzerine Netanyahu'nun sinirlendiği iddia edildi.

Jerusalem Post gazetesinin bugünkü haberinde ise Netanyahu'nun güvenoyu almak için hükümetini İsrail Meclisi Knesset'e çarşamba gününü sunmayı planladığı bildirilmişti.

Gazetenin haberinde Netanyahu'nun tarih belirleyerek, Smotrich'e müzakerelerde iş birliği yapması ve taleplerini hafifletmesi için baskı yapmayı amaçladığı aktarılmıştı.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.

Netanyahu hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 milletvekili bulunan İsrail Meclisi'nde 61 vekilin desteğini alması gerekiyor.

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