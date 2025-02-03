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Dünya

İsrail'de askere gitmek istemeyen 1200'den fazla Ultra Ortodoks Yahudi hakkında gözaltı emri çıkarıldı

İsrail'de geçen yıl orduya katılmaları istenen ancak bunu kabul etmeyen 1200'den fazla Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi genç hakkında gözaltı emri çıkarıldığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
İsrail'de askere gitmek istemeyen 1200'den fazla Ultra Ortodoks Yahudi hakkında gözaltı emri çıkarıldı

Ankara

Yerel basında çıkan haberde, İsrail ordusundan yetkililerin Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasına yönelik çabalar hakkında milletvekillerini bilgilendirdiği belirtildi.

İsrail'de geçen yıl 3 bin Ultra Ortodoks Yahudi gence orduya katılma emri gönderildiği ifade edildi.

Yaşları 18 ila 26 arasında değişen bu gençlerden sadece 461'nin orduya başvurduğu kaydedildi. Geçen yıl, orduya katılma emri almalarına rağmen bunu kabul etmeyen 1212 Ultra Ortodoks genç hakkında gözaltı kararı alındığı aktarıldı.

Buna ek olarak celbe rağmen orduya katılmak istemeyen 1242 Ultra Ortodoks gence de ülke dışına çıkış yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle asker ihtiyacı artıyor.

Ordunun yaklaşık 10 bin askere daha ihtiyaç duyduğu dile getiriliyor. Daha önce dini eğitim aldıkları gerekçesiyle askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar İsrail'in en tartışmalı konuları arasında yer alıyor.

Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışma konusu

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

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