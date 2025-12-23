Dolar
42.82
Euro
50.65
Altın
4,470.30
ETH/USDT
2,949.80
BTC/USDT
87,653.00
BIST 100
11,304.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaşlı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor.
logo
Dünya

İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı

İsrail meclisi, aşırı sağcı hükümetin "basını susturmaya çalıştığı" eleştirilerinin arttığı bir dönemde, yabancı medya kuruluşlarının ülkedeki yayınlarının engellemesine imkan tanıyan yasanın 2 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Burak Dağ  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de olağanüstü hal ilan edilmeksizin hükümete medya kuruluşlarının ülkedeki yayınlarını yasaklama imkanı veren yasanın iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tasarı, gece mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

İsrail kamuoyunda "Al Jazeera Yasası" olarak bilinen yasanın uzatılmasına ilişkin düzenleme, mecliste 10'a karşı 22 oyla kabul edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçici yasanın süresinin dolmasının ardından yapılan düzenleme, hükümete mahkemelerin onayı olmaksızın yayın durdurma yetkisi tanıyor.

Kabul edilen düzenleme çerçevesinde, yabancı bir medya kuruluşunun "devlet güvenliğini tehdit ettiğine kanaat getirilmesi halinde" Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onayı ve ilgili bakanlar kurulu komitesi ya da hükümet kararıyla söz konusu kuruluşun yayınları askıya alınabilecek.

Bu kapsamda basın ofislerinin kapatılması, yayın ekipmanlarına el konulması ve internet sitesine erişimin engellenmesi de mümkün.

Ayrıca meclisten geçen yasa Savunma Bakanı'na işgal altında tuttukları Batı Şeria'da da uydu üzerinden yapılan yayınların engellenmesine yönelik "önlemler alma" yetkisi veriyor.

İsrail muhalefetinden yasa tasarısına tepki

İsrail hükümetinin yabancı kuruluşlarının yayınlarını engellenmesine imkan tanıyan yasanın uzatılması, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv, hükümetin tasarıyı güvenlik kurumlarından yeterli teknik değerlendirme almadan sunduğunu belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi ile bazı vekiller ise tasarının yumuşatıldığı ve "içinin boşaltıldığını" ileri sürerek oylamaya katılmadı.

İsrail hükümeti, 5 Mayıs 2024'te Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararı almıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera’nin çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail polisi, Al Jazeera’nin faaliyetlerini sonlandırma kararının üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basmış ve ekipmanına el koymuştu. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor
TİKA, Kazakistan'daki üniversitede "Türk Dili Sınıfı" kurdu
Şişli’de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya: Türkiye, INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle çalışan en etkin ülkelerden biridir
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Benzer haberler

İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı

İsrail, yabancı medyanın yayınlarının engellenmesine imkan veren yasayı 2 yıl daha uzattı

İsrail kabinesi, ordu radyosunun kapatılmasını onayladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'li Senatör Graham ile bir araya geldi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi
İsrail'de meclis komitesi, UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesilmesini öngören tasarıyı onayladı

İsrail'de meclis komitesi, UNRWA ofislerinin elektrik ve suyunun kesilmesini öngören tasarıyı onayladı
Eski Avustralya Başbakanı Turnbull'den Netanyahu'ya tepki: "Siyasetimize karışmayın"

Eski Avustralya Başbakanı Turnbull'den Netanyahu'ya tepki: "Siyasetimize karışmayın"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet