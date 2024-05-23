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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi: Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını söyledi.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi: Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik

Kudüs

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberine göre Hanegbi, parlamentodaki Güvenlik ve Dışişleri Komisyonu Toplantısı'nda, ordunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Toplantı sırasında konuşan Hanegbi, "Savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadık." dedi.

Kaçırılan Gazze'deki İsrailli esirlerin ülkeye geri getirilmesi konusunda anlaşmaya varamadıklarına ve Hamas'ı deviremediklerine işaret eden Hanegbi, Gazze Şeridi çevresinde yaşayanların güvenli şekilde evlerine dönmelerine de izin veremediklerini dile getirdi.

Hanegbi, İsrail ordusunun, savaşın hedeflerine ulaşmanın çok uzun bir zaman alacağını, bir yıl değil, yıllar alacağını söylediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın başlangıcında Binyamin Netanyahu hükümeti üç hedef belirlemişti. Bu hedefler, Hamas'ı askeri ve yönetim olarak ortadan kaldırmak, Gazze'deki İsrailli esirleri kurtararak ülkeye geri getirmek ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak.

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