İsrail, Tel Aviv'de saldırı düzenlediği gerekçesiyle öldürdüğü 2 Filistinlinin evini yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde, geçen yıl Tel Aviv'de saldırı düzenlediği gerekçesiyle öldürdüğü Filistinlilerin evini yıktı.
Ramallah
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, askeri araçlar ve teçhizat yüklü kamyonlardan oluşan İsrail güçlerinin, El-Halil’de, çevresindeki binaları tahliye ettikten sonra Tel Aviv saldırısını gerçekleştiren Ahmed Heymuni ve Muhammed Misk’in oturduğu daireleri patlattığını ifade etti.
İsrail polisi, 2 Ekim 2024’te, Tel Aviv’de gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinlinin "etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da saldırının, mensupları Muhammed Raşid Misk ve Ahmed Abdülfettah Heymuni tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
İsrail, saldırılara karıştığı iddiasıyla cezalandırdığı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki evlerini de yıkıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.