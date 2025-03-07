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Dünya

İsrail, şubatta işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bedevi topluluklarına yönelik 187 İhlal gerçekleştirdi

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'daki bedevi topluluklarına yönelik 187 ihlal gerçekleştirdi.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
İsrail, şubatta işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bedevi topluluklarına yönelik 187 İhlal gerçekleştirdi

Ramallah

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yayımlanan şubat raporunda, "Şubat ayında İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler tarafından Batı Şeria'daki Filistinli bedevi topluluklarına yönelik 187 ihlal belgelendi." ifadelerine yer verildi.

Şubat ayında İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından El Halil'de 39, Beytüllahim'de 18, Nablus'ta 7, Eriha ve Ürdün Vadisi'nde 21, Tubas'ta 33, Ramallah'ta 21, Selfit'te 21, Kalkilya'da 21 ve Kudüs'te 6 ihlal gerçekleştirildiği aktarıldı.

Rapora göre, bedevi topluluklarına yönelik ihlaller, barınaklara ve çadırlara zarar verilmesi, sivillerin darbedilmesi, hayvan hırsızlığı, mülklerin ve tarım ekipmanlarının yakılması, evlerin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, ağaçların sökülmesi ve yeni yerleşim yollarının açılmasını içeriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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