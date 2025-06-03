Dolar
39.15
Euro
44.74
Altın
3,356.92
ETH/USDT
2,593.20
BTC/USDT
105,501.00
BIST 100
9,277.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altında tuttukları Golan'a düştüğü iddia edilen 2 roketten Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "doğrudan sorumlu" olduğunu öne sürdü.

Burak Dağ  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
İsrail Savunma Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'den işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen roketlerden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı sorumlu tutarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu.

Bakan Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın "İsrail'e yönelik her tehdit ve roket atışından doğrudan sorumlu" olduğunu öne sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katz, İsrail ordusunun Suriye’ye yakında "tam yanıt" vereceğini belirterek saldırılar düzenleyeceklerine işaret etti.

İsrail ordusu Suriye’den 2 roket atıldığını ve roketlerin işgal altındaki Golan Tepelerinde açık alana düştüğünü iddia etmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye yönelik topçu atışlarının başladığı bildirilmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail topçu atışlarının Dera'nın batısındaki Yermuk Havzası'nı hedef aldığını aktarmıştı.

⁠İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi ve son saldırıları

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.

2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor
Bakan Fidan: (Trump, Putin, Zelenskiy) Üç liderin güvendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında başka bir isim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde atık yığınları oluştu

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu

Suriye Dışişleri Bakanı: "Katar gazının Ürdün üzerinden sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaştık"

Suriye'de Beyaz Baretliler, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı bünyesine dahil edildi

İsrail basınına göre, ABD Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

İsrail basınına göre, ABD Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor
BAE'li Emirates Hava Yolları 13 yıl aradan sonra Şam uçuşlarına temmuzda başlayacak

BAE'li Emirates Hava Yolları 13 yıl aradan sonra Şam uçuşlarına temmuzda başlayacak
Baas rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli sivil evlerine dönmeye devam ediyor

Baas rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli sivil evlerine dönmeye devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet