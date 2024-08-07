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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu.

Mustafa Deveci  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile süren gerilimin savaşa dönüşebileceğini söyledi

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.

Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.

Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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