Dolar
17.31
Euro
17.37
Altın
1,726.23
ETH/USDT
1,043.20
BTC/USDT
19,450.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

Ekrem Biçeroğlu   | 12.07.2022
İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e ziyareti öncesinde, ülkesi ile Filistin yönetimi arasında "güven inşa etme" adımları kapsamında atılan adımları onaylayarak, vatandaşlık haklarından mahrum 5 bin 500 Filistinliye çeşitli haklar tanımayı kabul etti.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, İsrail yönetiminin Filistinlilere yasal statü tanımasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin nüfus kaydında yasal statüsü olmayan 5 bin 500 kişinin kayıtlarının onaylandığı belirtilen açıklamaya göre, Gantz Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan iş ve ticaret kapsamında izin verilen işçi kotasını 1500 kişi artırarak, toplam işçi kotasını 15 bin 500'e çıkarmaya karar verdi.

Gantz ayrıca, İsrailli Arapların Cenin şehrine girmesine izin vermek için Batı Şeria'nın kuzeyinde Salim adında yeni bir geçiş kapısı açılmasını da onayladı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde yer alan haberde ise İsrail Başbakanı Yair Lapid'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ek 2 bin konut inşa etme planını gündemden kaldırma emri verdiği duyuruldu.

Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketi, Filistinlilerin nüfus kayıtlarında doğum ve ölüm kaydının yanı sıra kişisel kimlik kartlarının değiştirilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapma yetkisine sahip değil.

ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek açıklaması
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

Avrupa ülkeleri, İsrail'in Filistinli kuruluşları terör listesine almasına tepki gösterdi

Türk Kızılay, Filistin’de 13 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı

İsrail'in öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesi ABD’ye tepkili

İsrail'in öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesi ABD’ye tepkili
Biden İsrail'i ziyaret eden 7'nci ABD Başkanı olacak

Biden İsrail'i ziyaret eden 7'nci ABD Başkanı olacak
Mısır, İsrail'den 1967'de askerlerinin diri diri yakıldığı iddiasının soruşturulmasını istedi

Mısır, İsrail'den 1967'de askerlerinin diri diri yakıldığı iddiasının soruşturulmasını istedi