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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan "şartlar zorlarsa Hizbullah ile savaşırız" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Ekim saldırılarından bu yana Lübnan sınırında her geçen gün tansiyonun arttığı Hizbullah ile "önceliklerinin anlaşma olduğunu ancak mecbur kalınması halinde" savaştan kaçınmayacaklarını belirtti.

Mehmet Alaca  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan "şartlar zorlarsa Hizbullah ile savaşırız" mesajı

Ankara

Haaretz'in haberine göre, Gallant, Gazze sınırı yakınında İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Ordunun Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gallant, İsrail'in Hizbullah'a "her gün sert saldırılar" yaptığını dile getirdi.

Gallant, Lübnan'da Hizbullah ile bir savaş seçeneğinin dışlanmadığına işaret ederek, "Lübnan'da yapılması gereken her türlü adımı atmaya veya güçlü bir pozisyonla anlaşmaya tam hazır halde olacağız. Anlaşmayı tercih ederiz ancak şartlar bizi zorlarsa nasıl savaşacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.

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