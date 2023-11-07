Dolar
28.45
Euro
30.47
Altın
1,975.36
ETH/USDT
1,894.30
BTC/USDT
34,976.00
BIST 100
7,868.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor

İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Hamdi Yıldız  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İsrail, savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor

Istanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Kudüs Hastanesi çevresini iki füzeyle vurduğunu duyururken yardım kuruluşlarına, Gazze ve kuzey bölgesine acil temel yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Öte yandan hastane kaynakları, Kudüs Hastanesi'nde 48 saat, Avde Hastanesi'nde 30 saat, Endonezya Hastanesi'nde 24 saatlik yakıt kaldığını, Endonezya Hastanesi'nde şimdiden bazı bölümlerin hizmet dışı olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Büreyç Mülteci Kampı'ndaki bir caminin de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile telefonda görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

Benzer haberler

İsrail, savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor

İsrail, savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor

BM: 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor

BM Güvenlik Konseyi, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı

ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez

ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kara operasyonu için ek operasyonel planlara onay verildi

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kara operasyonu için ek operasyonel planlara onay verildi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet