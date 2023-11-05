İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tutuyor
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan tüm hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tuttuğu belirtildi.
Kudüs
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail üç gündür Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye gitmesine izin vermiyor ve ayrıca Mısır tarafından onaylanan yaralıların çıkışı konusunda Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç ile iletişim kurmamıza rağmen yaralıların çıkışını engelliyor." dedi.
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İsrail'in her yıkıcı askeri saldırıya maruz kaldığında Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı "katliam" işlediğini söyleyen Maruf, " Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor. İşgalciler Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik tehditlerini uygulamaya başladı." diye konuştu.
Maruf, İsrail'in yaralıları Refah Sınır Kapısına taşıyan ambulansların Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini engellediğini Kızılhaç'ın kendilerine bildirdiğini aktardı.
İsrail ordusunun "hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı" iddialarını yalanlayan Maruf, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumunu incelemek için BM başta olmak üzere uluslararası komiteleri karşılamaya hazırız. İşgalci İsrail'in, Gazze'deki hastanelerle ilgili iddiaları, sahte ve uydurma fotoğraflara dayanıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneleri yine hedef gösterdi
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.
Gazze Şeridi'ndeki Katar, Şifa ve Endonezya hastanelerinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri süren Hagari, sunduğu bazı ses kayıtları, fotoğraflar ve grafiklerin iddialarına delil olduğunu savundu.
Hagari, "Bizler Gazze Şeridi'nde hastane veya ambulansları vurmak istemiyoruz." iddiasında bulundu.
İsrail ordusunun ablukanın sıkılaştırıldığı ve bombardımanın devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine sivillerin göç etmesi için havadan ilan, telefon ve kısa mesaj aracılığıyla uyarı gönderdiğini paylaşan Hagari, "kuzeyden güneye tahliye için açıklanan güvenli yolun bölgedeki İsrail askerlerine Hamas unsurlarının saldırması sonucu kapandığını" öne sürdü.
Hastaneler hedefte
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerini hedef almış, saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kızılhaç ve birçok uluslararası örgüt hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.