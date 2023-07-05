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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde Filistinli gruplara ait mevzileri hedef aldı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Safiye Karabacak  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde Filistinli gruplara ait mevzileri hedef aldı

Gazze

İsrail savaş uçakları Beyt Lahya ve Gazze kentlerinde Filistinli gruplara ait bazı askeri mevzileri bombaladı. Saldırılar sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

Görgü tanıkları, saldırılarda hedef alınan mevzilerin yanındaki evlerin zarar gördüğünü belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, saldırının, "Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan beş rokete yanıt olarak gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, "Savaş uçakları, Hamas'ın kimyasal madde departmanının silah üretimi için kullandığı bir yer altı tesisi ile roket ham maddelerinin üretildiği bir mevziye hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusuna ait birlikler dün gece Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrılmaya başlamıştı.

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