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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz’ın hükümetten çekileceğini duyurması bekleniyor

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın yarın akşam bir açıklama yaparak Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekileceğini duyuracağı bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz’ın hükümetten çekileceğini duyurması bekleniyor

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Gantz'ın ofisine dayandırdığı habere göre, Gantz yarın akşam bir açıklama yapacak.

Haberde, Gantz'ın yarın yapacağı açıklamada hükümetten çekileceğini duyurmasının beklendiği aktarıldı.

Gantz'ın Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik savaşa ilişkin net bir strateji belirlemesi için verdiği süre yarın akşam sona eriyor.

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

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