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Dünya

İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına verilecek "yanıtı" görüşmek için yeniden toplanacak

İsrail Savaş Kabinesinin İran'ın düzenlediği saldırıya verilecek "yanıtı" görüşmek için bugün yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına verilecek "yanıtı" görüşmek için yeniden toplanacak

Ankara

Kanal 12'nin haberinde, Savaş Kabinesinin yerel saatle 14.00'te toplanacağı belirtildi.

Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıya vereceği "yanıtın" olduğu ifade edildi.

Savaş Kabinesi, İran'a verilecek yanıtı görüşmek üzere dün toplanmıştı. İsrail basınında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a verilecek yanıt konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ve bir fikir birliğine varılamadığını yazmıştı.

Haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a karşılık verilmesinde hemfikir olduğu ancak ne zaman ve nasıl bir yanıt verilmesi konusunda farklı görüşleri dile getirdikleri kaydedilmişti.

⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.




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