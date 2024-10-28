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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında enkaz altında kalan babasına dair bir iz arıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 387 gündür süren acımasız saldırıları insanları sevdiklerinden kopartırken düzenlenen saldırılarda enkaz altında kalan binlerce Filistinli molozların altından çıkartılmayı bekliyor.

Hani Alshaer  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
İsrail saldırısında enkaz altında kalan babasına dair bir iz arıyor

Han Yunus

14 yaşındaki Filistinli Ensam Subh, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a cuma günü düzenlediği saldırıda yaşamını yitirip enkaz altında kalan babası Hasan Subh'a dair bir iz arıyor. Saldırının hedefi olan amcasının evinin enkazı üzerinde çaresizce babasına seslenen Filistinli kız iki gündür bu alanda babası ve onunla birlikte kayıp olan 2 yakınının daha naaşlarına ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Babasına ait birkaç yırtık kıyafetten başkasına ulaşamadıklarını belirten kız, babasının Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalıştığını ve uluslararası bir kurumun mensubunun hedef alınacağını hiç düşünmediğini göz yaşları içinde dile getirdi.

Cuma günü düzenlenen saldırı sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirirken enkaz altında kalan kişilerin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının ekipman eksikliği sebebiyle tam olarak gerçekleştirilemediği bildirildi.

Filistin Sivil Savunması ekibinden Tamer Zurab, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü esnada enkazı elleri ile kaldırmaya çalıştıklarını ağır moloz parçalarını kaldıracak ekipmanların olmadığını belirtti. Enkaz altındaki 3 kişinin ise eğer bulunamazlarsa savaşın başından bu yana yaklaşık 8 bin kişiye ulaşan kayıp listesine kaydedileceğini söyledi.

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