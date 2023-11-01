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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 59 tır daha ulaştı

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne, insani yardım taşıyan 59 tırın daha ulaştığı bildirildi.

Awad Rjoob, Ali Semerci  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 59 tır daha ulaştı

RAMALLAH

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin, dün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda, su, yardım malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan 59 tırı Mısır Kızılayından teslim aldığı belirtildi.

Tırlardan 4'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesine gönderildiği, 55 tırın ise Mısır Kızılayından Filistin Kızılayına teslim edildiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 217 olduğu ancak şu ana kadar yakıt girişine izin verilmediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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