İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde daha önce defalarca saldırıların hedefi olan Megazi Mülteci Kampı ile geniş bir alanı kapsayan bazı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.
Kudüs/Gazze
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.
- Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu
- İsrail ordusu, Han Yunus'taki bazı bölgelerin tahliye edilmesi çağrısı yaptı
- İsrail basınına göre İsrail'in Gazze'ye saldırıları, 21. yüzyıldaki en kanlı savaşlardan biri
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Megazi bölgesindeki bazı kısımlar, Selahaddin Caddesi'ndeki bazı sokaklar ile Gazze Şeridi'nin ortası kesiminde yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.
Adraee'nin açıklamasında, Filistinlilerden daha önce "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ancak sonuncusu dün olmak üzere defalarca İsrail bombalarının hedefi olan El-Mevasi'ye gitmelerini istemesi dikkati çekti.
Ordu Sözcüsü, "tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı.
İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.
İsrail ordusunun, söz konusu uyarının hemen ardından El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli ölmüştü.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 84'ünün - yaklaşık 305 kilometrekare - zorla yerinden edilme talimatının kapsamında olduğunu, bölgede yaşayan nüfusu zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle yerinden edilmelerin "asla bitmediğini" belirtiyor.
İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle Gazze'de insanların canlarını kurtarmak için geride her şeyi bırakarak evlerinden ayrılmak durumunda kaldığını kaydeden UNRWA, Gazzelilerin gidebilecekleri güvenli bir yerleri olmadığını vurguluyor.
İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor
İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.
Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.
Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.
BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'e ait savaş uçakları İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve "iyi geçtiği" açıklanan müzakerelerin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarını bu gece de sürdürdü.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve El-Acle ailesine ait evi bombaladı.
Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden 17 kişinin naaşı ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, hastaneye getirilen 17 cesetten 9'u çocuk 5'i kadın olmak üzere 15'inin El-Acle ailesine ait olduğunu duyurdu.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampının batısında bir eve düzenlediği saldırıda da 2'si çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Nasır Hastanesindeki sağlık kaynakları, güneydeki Han Yunus'un doğusunda Ez-Zenne semtinde at arabasını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğünü aktardı.
Kaynaklar, İsrail'in, Han Yunus kentinin Hamed bölgesi yakınlarında da yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına Quadcopter dron ile ateş açtığını, saldırıda 6 yaşındaki bir çocuğun çadırda uyuduğu sırada başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.
Ayrıca görgü tanıkları, İsrail'e ait Quadcopter dronların, Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampına da ateş açtığını ifade etti.
Sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin kuzeyde yer alan Gazze kentinin Es-Sabra bölgesine de yoğun topçu saldırısı düzenlediğini, bölgeye düşen 3 top mermisi sonucu 2 kişinin yaralandığını aktardı.
Gazze'deki Avde Hastanesi, 24 saat içerisinde çalışmalarını durdurma tehdidiyle karşı karşıya
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi, yakıt eksikliği nedeniyle 24 saat içerisinde çalışmalarını durduracağı uyarısında bulundu.
Hastane Müdürü Vekili Muhammed Saliha, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörü alanında tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı çekildiğini ifade etti.
Saliha, "Dünya Sağlık Örgütü'nden yakıt gelmezse 24 saat içerisinde Avde Hastanesi çalışmalarını durduracak." dedi.
Hastane yetkilisi, şu anda küçük elektrik jeneratörleriyle olabildiği kadar hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sunmaya çalıştığını kaydetti.
Filistin ve BM verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında kasıtlı olarak Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini hedef aldı ve birçok hastaneyi hizmet dışı bırakarak hasta ve yaralıların hayatını riske attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.