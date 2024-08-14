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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in 100 gündür kontrol altında tuttuğu Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye insani yardım taşıyan tırların geçişini engellediği belirtildi.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu

Gazze

Gazze Şeridi'nde basın toplantısı düzenleyen Sevabite, İsrail'in tıbbi malzemeleri, sağlık heyetleri, ilaçların yanı sıra çeşitli türdeki yardımların girişini engellediği, bunun da sağlık sektöründe ve insani durumlarda ciddi şekilde kötüleşmelere neden olduğu belirtildi.

Sevabite, "İşgalciler Gazze Şeridi'ne her türlü yardımın girişini 100 gündür engelliyor. Refah Sınır Kapısı'nın (İsrail tarafından) kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaket her düzeyde derinleşiyor." dedi.

İsrail'in yaktığı, buldozerlerle yıktığı ve hizmet dışı bıraktığı Refah Sınır Kapısı'nı kapatmaya devam ettiğini kaydeden Sevabite, aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin her düzeyde ve her kesimde benzeri görülmemiş bir şekilde derinleştiğini vurguladı.

Sınır kapısının kapatılmasının "uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve tüm uluslararası anlaşmaların açıkça ihlali" olduğu değerlendirmesinde bulunan Sevabite, şunları kaydetti:

"İşgalciler yüz gündür yurt dışına seyahat talebinde bulunan 25 bin hasta ve yaralının seyahatini engelledi ve bu yasak nedeniyle binden fazla çocuk, hasta ve yaralı hayatını kaybetti. Diğerlerinin yaşamları da işgalcilerin tedavi için seyahat etmelerini engelleyen insanlık ve ahlak dışı politikası nedeniyle tehdit altında."

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının, tıbbi malzemelerin, sağlık heyetlerinin ve yardım girişinin engellenmesi, çocukların ve hastaların ölmesinin ciddi sonuçlarından tamamen İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğunu aktaran Sevabite, uluslararası topluma, tüm uluslararası örgütlere ve "özgür dünya" ülkelerine, "işgalcilere ve ABD yönetimine soykırım savaşını durdurmaları için baskı yapmaları, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve bu tehlikeli insani felaketin durdurulması yönünde baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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