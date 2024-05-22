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Dünya

İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşı Hasan Saklanan'ın naaşı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri tarafından teslim alındı.

Büşranur Koca  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, 30 Nisan'da İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Saklanan'ın naaşını adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından teslim aldı.

Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirilecek cenazenin yarın sabaha karşı hava yoluyla Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Hasan Saklanan’ı öldürmüştü.

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