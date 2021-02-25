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Dünya

İsrail polisinin evini yıktığı Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün protesto çadırı da söküldü

Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan'ın İsrail makamlarınca yıkılan evinin enkazı yakınında kurduğu protesto çadırı polis tarafından söküldü.

Esat Fırat   | 25.02.2021
İsrail polisinin evini yıktığı Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün protesto çadırı da söküldü İsrail güçleri, Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-İseviyye Mahallesi'nde bulunan evini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan El-Aksa Derneği Başkanı Şeyh Saffet Fureyc ve dernek yönetimi, İleyyan'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde hafta başında yıkılan evinin enkazı yakınında kurduğu protesto çadırını ziyaret etti.

Bu sırada İsrail polisinin mahalleye baskın düzenlemesi üzerine, çadır çevresinde sözlü atışma ve gerginlik yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa Koruma Müdürü İleyyan'ın kurduğu protesto çadırını söktüğü aktarıldı.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsevviye Mahallesi'ndeki evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

İleyyan, o günden bu yana evinin enkazı yanında kurduğu protesto çadırında kendisine destek verenleri karşılıyor.

Son olarak Filistin'e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi "Neturei Karta" cemaatinden bir grup dün akşam saatlerinde İleyyan'ın çadırını ziyaret etmişti.

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