İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti
İsrail polisi, Ebu Akile'nin cenazesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te omuzlarda taşınmasına izin vermedi.
Kudüs
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Yüzlerce gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.
Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi. İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlarla arbede yaşandı.
Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Ebu Akile'nin naaşı, İsrail polisinin müdahalesi sırasında omuzlarda morga geri taşındı. İsrail polisi, morgun önünde bir süre bekledikten sonra tabut cenaze arabasına yüklendi.
İsrail polisi, cenaze aracının çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak tabutla beraber yürümek isteyenlerin yaklaşmasına müsaade etmiyor.
İsrail güçleri katlettikleri gazetecinin cenazesine ulaşmaya çalışanlara müdahale etti
Ebu Akile'nin cenazesi işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinden alınarak Eski Şehir bölgesinde bulunan Yunan Katolik Patrikhanesi'ne getirildi.
Cenazenin omuzlarda taşınmasına izin vermeyen polis, hastane önünden patrikhaneye kadar cenaze arabasına eşlik etmek isteyenleri engelledi.
Şehrin kapılarına bariyerler yerleştiren İsrail polisi, patrikhane dışındaki bölgelerden cenazeye ulaşmak isteyen kalabalığı engellemek için de yolları ulaşıma kapattı.
Yeni Kapı’da biriken kalabalığa atlı polislerle müdahalede bulunulurken çevredeki mahallelerde toplanan gruplar ise ses bombası ve plastik mermi ile dağıtılmaya çalışıldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
Öldürülen gazeteci Ebu Akile için Yunan Katolik Patrikhanesi’nde cenaze töreni düzenlendi
İsrail askerlerinin, görevi sırasında başından vurarak öldürdüğü Filistinli Hristiyan gazeteci Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs’teki Yunan Katolik Patrikhanesi’nde cenaze töreni yapıldı.
Patrikhane'deki cenaze törenine Ebu Akile’nin yakınları, meslektaşları, Filistinli yetkililer ile Hristiyan ve Müslüman binlerce Kudüslü katıldı.
Patrikhane'ye çıkan sokaklardaki binlerce kişi Filistin bayrakları sallayarak, Ebu Akile’nin anısına sloganlar attı.
Akile’nin resimlerini taşıyan meslektaşları “Yayınlarımız sürecek” ve "Kelimeler ölmez" yazılı dövizler taşıdı.
Şirin’in naaşı Sion Dağı (Hristiyan) Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ayrıca, Filistinli izci grupları Eski Şehir sokaklarında marşlar çalarak Patrikhane’ye kadar yürüdü.
İsrail güçleri katlettikleri Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine ulaşmaya çalışanlara müdahalede bulunmuştu. Müdahale sonrası en az bir kişinin göz altına aldığı bildirilmişti.
Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.
Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.