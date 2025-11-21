Dolar
42.44
Euro
49.04
Altın
4,044.68
ETH/USDT
2,804.80
BTC/USDT
85,850.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket edecek
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusunun Kudüs'ün kuzeyine düzenlediği baskında 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesine düzenlediği baskında 1'i çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri Uçar, Furkan Doğan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İsrail ordusunun Kudüs'ün kuzeyine düzenlediği baskında 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin Kızılayı ekipleri, İsrail güçlerinin Kefr Akab'a yaptığı baskında gerçek mermiyle ağır yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin Sağlık Bakanlığı yaralı 18 yaşındaki Amr Halid Ahmed el-Marbua ile 16 yaşındaki Sami İbrahim Sami Meşayih'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gece beldeye düzenlediği baskın sırasında yaya devriyeler yerleştirdi, bazı binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırdı ve sokaktaki gençlere ateş açtı. Bu saldırı sonucu söz konusu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye eri yaralandı
İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Benzer haberler

İsrail ordusunun Kudüs'ün kuzeyine düzenlediği baskında 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Kudüs'ün kuzeyine düzenlediği baskında 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın bir mahallesi için 2 günde 40 yıkım ve inşaat durdurma kararı çıkardı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarını kimler finanse ediyor?

İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria'da son iki yılda 1630 çocuğu gözaltına aldı
AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'ye yardımlar asla siyasileştirilmemeli

AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'ye yardımlar asla siyasileştirilmemeli
AB sözcülerine "Gazze" sorusu nedeniyle işini kaybeden gazeteci, savunduğu değerleri korumakta kararlı

AB sözcülerine "Gazze" sorusu nedeniyle işini kaybeden gazeteci, savunduğu değerleri korumakta kararlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet