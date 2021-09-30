İsrail polisi Kudüs’te Filistinli bir kadını 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla öldürdü
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti.
Kudüs
Polisten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Filistinli kadının Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın "Silsile (Zincirli) Kapısı’nda duran polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürüldü.
Açıklamada, polisin kadına gerçek mermiyle ateş ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
İsrail polisi, söz konusu olayın ardından Şam Kapısı da dahil olmak üzere Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını kapattı.
Öte yandan yerel kaynaklara göre, Filistinli kadının işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesi nüfusuna kayıtlı İsra Huzeyme olduğu ifade edildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü
Öte yandan İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında bulunan Berkin beldesinde bir Filistinlinin, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Berkin beldesine baskın düzenlediği sırada Filistinli gençlerle aralarında çatışma çıktı. İsrail askerleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlilere müdahale etti.
Cenin'deki Halil Süleyman Hastanesindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışma sırasında boynundan ve göğsünden gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin 26 Eylül'deki baskınlarında da 2'si Berkin beldesinden olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail güçleri, arandığını iddia ettiği Filistinlileri gözaltına almak amacıyla sıklıkla Filistin kentlerine baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda Filistinlilerle aralarında çatışma çıkıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.